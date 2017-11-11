Станислав Черчесов: "Россия хочет не только начать ЧМ-2018 в "Лужниках", но и закончить его здесь"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разочарован поражением от Аргентины (0:1) в товарищеском матче. При этом специалист отметил, что команда играла дисциплинированно, выполняя задания тренерского штаба.
– Про скамейки сказать ничего не могу – ни разу не присел. Но "Лужники" реально преобразились, – начал Черчесов. – Болельщика слышно, поле отличное. Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить.
Недоволен тем, что проиграли. Жаль, что не дотерпели. Но доволен тем, что играли дисциплинированно. Выполняли все задания, особенно в обороне.
А вот в индивидуальном плане в атаке не все получалось. Плохо использовали зоны. Дзагоев набирает форму. Пока показывает не все, на что способен, но нужно к этому нормально относиться. Что буду менять к матчу с Испанией? Пока сказать не могу. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Podvodnik
Вся Россия на финальный матч в Лужники не влезет, а вот билеты для игроков сборной на финал, давно уже пора было купить.И тогда мечта Черчесова сбудется.
19:14
Podvodnik
Стас, вам дана возможность сыграть три матча до вылета. После первого не вылетают.
19:10
LEHAAAAAAAAA
Зачем делать такие бредовые заявления?? Перед каждым крупным турниром начинают орать подобную чушь
19:08
igogohruhru
купил всей команде билеты не финальную игру
19:07
GiantTemo
А где Россия играет третий матч группы? Если в Лужниках, то может и получится. :) Конечно все хотят играть в финале чемпионата мира, но чтоб тренер команды, которая из всех уже квалифицировавшихся находится на последнем месте по рейтингу, открыто высказывал это, наблюдаю впервые.
19:02
steen.alex
Либо он наивный, либо циник...Пусть СЭ проведет интернет-опрос по теме:на своём ли месте Черчесов? и покажет результаты ему, потому что как настоящий мужик он никогда не поступит.
18:57
футбол>2018
Да больше трех игр вред ли удастся сыграть!!
18:49
Andrewxyz
Красивый сон приснился усатому.
18:49