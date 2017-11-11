Станислав Черчесов: "Россия хочет не только начать ЧМ-2018 в "Лужниках", но и закончить его здесь"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разочарован поражением от Аргентины (0:1) в товарищеском матче. При этом специалист отметил, что команда играла дисциплинированно, выполняя задания тренерского штаба.

– Про скамейки сказать ничего не могу – ни разу не присел. Но "Лужники" реально преобразились, – начал Черчесов. – Болельщика слышно, поле отличное. Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить.

Недоволен тем, что проиграли. Жаль, что не дотерпели. Но доволен тем, что играли дисциплинированно. Выполняли все задания, особенно в обороне.

А вот в индивидуальном плане в атаке не все получалось. Плохо использовали зоны. Дзагоев набирает форму. Пока показывает не все, на что способен, но нужно к этому нормально относиться. Что буду менять к матчу с Испанией? Пока сказать не могу. (Филипп ПАПЕНКОВ)