18:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Россия хочет не только начать ЧМ-2018 в "Лужниках", но и закончить его здесь"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разочарован поражением от Аргентины (0:1) в товарищеском матче. При этом специалист отметил, что команда играла дисциплинированно, выполняя задания тренерского штаба.

 
Суббота. Москва. &quot;Лужники&quot;. Россия - Аргентина - 0:1. 86-я минута. Только что Серхио АГУЭРО (№9) провел победный гол."Модель 01". Вот как мы будем играть на ЧМ против топ-команд?

– Про скамейки сказать ничего не могу – ни разу не присел. Но "Лужники" реально преобразились, – начал Черчесов. – Болельщика слышно, поле отличное. Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить.

Недоволен тем, что проиграли. Жаль, что не дотерпели. Но доволен тем, что играли дисциплинированно. Выполняли все задания, особенно в обороне.

А вот в индивидуальном плане в атаке не все получалось. Плохо использовали зоны. Дзагоев набирает форму. Пока показывает не все, на что способен, но нужно к этому нормально относиться. Что буду менять к матчу с Испанией? Пока сказать не могу. (Филипп ПАПЕНКОВ)

 

Россия - Аргентина

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Podvodnik

Вся Россия на финальный матч в Лужники не влезет, а вот билеты для игроков сборной на финал, давно уже пора было купить.И тогда мечта Черчесова сбудется.

19:14

Podvodnik

Стас, вам дана возможность сыграть три матча до вылета. После первого не вылетают.

19:10

LEHAAAAAAAAA

Зачем делать такие бредовые заявления?? Перед каждым крупным турниром начинают орать подобную чушь

19:08

igogohruhru

купил всей команде билеты не финальную игру

19:07

GiantTemo

А где Россия играет третий матч группы? Если в Лужниках, то может и получится. :) Конечно все хотят играть в финале чемпионата мира, но чтоб тренер команды, которая из всех уже квалифицировавшихся находится на последнем месте по рейтингу, открыто высказывал это, наблюдаю впервые.

19:02

steen.alex

Либо он наивный, либо циник...Пусть СЭ проведет интернет-опрос по теме:на своём ли месте Черчесов? и покажет результаты ему, потому что как настоящий мужик он никогда не поступит.

18:57

футбол>2018

Да больше трех игр вред ли удастся сыграть!!

18:49

Andrewxyz

Красивый сон приснился усатому.

18:49