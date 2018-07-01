Станислав Черчесов: "Решили сыграть вторым номером, если бы играли по-другому шансов было бы меньше"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил сыграть вторым номеров в матче 1/8 чемпионата мира против Испании (1:1, по пен. 4:3).

- Какую тактику использовали, чтобы противодействовали такой команде, как Испания, команде, так владеющей мячом?

- 10 лет назад испанцы обыграли нас на чемпионате Европы два раза - 3:0 и 4:1. Тогда наша команда ввзялась с ними в футбол на встречных курсах. Но когда какие-то вещи они умеют делать, чего греха таить, лучше нас, зачем нарываться? Сегодня решили сыграть вторым номером, только выход из обороны был более качественным. Если бы мы играли по-другому, шансов у нас было бы намного меньше. Если бы мы играли в открытый футбол или в четыре защитника, нашу оборону вскрывали бы чуть чаще. Возможно, мы больше были бы у чужих ворот, но, думаю, это обернулось бы поражением. Футболисты выдержали все от и до. Сработало! (Игорь РАБИНЕР)