Станислав Черчесов: "Рауш, а не Комбаров? Есть футболисты, которые стабильно играют на своей позиции в клубах"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что защитник Дмитрий Комбаров не вошел в расширенный список из 28 футболистов для участия в чемпионате мира-2018 из-за недостаточной игровой практики в "Спартаке".



Комбаров оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную.

– Почему предпочли Рауша Комбарову?

– Есть футболисты, которые стабильно играют на своей позиции в клубах, есть те, о ком этого не скажешь. Поэтому Дмитрия в составе и нет. Кстати, на матче "Спартак" – "Динамо" был Мирослав Ромащенко и сказал, что Рауш, хоть и не отметился голевыми действиями, но играл очень правильно.

– Вспоминаю, что на два первых сбора после того, как возглавили сборную, вы Глушакова с Комбаровым не вызвали. Уже тогда были в них сомнения?

– Нет. После Евро-2016 мы многих не вызвали, потому что людям надо было прийти в себя. Тогда и Смольникова не было, который сейчас в сборной.

– А то, что Глушаков с Комбаровым оба были в стартовом составе против сборной Бразилии всего два месяца назад, говорит о том, что в тот момент вы на них рассчитывали?

– Тогда мы проверили их на необходимом для нас уровне. Их состояние не позволило проявить лучшие качества. С тех пор оно лучше не стало, поскольку оба не попадали в состав "Спартака". (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Черчесовым - здесь