Станислав Черчесов: "Рад, что Игнашевич в команде"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что рад иметь в своей команде такого игрока, как Сергей Игнашевич. Сегодня Россия победила Египет со счетом 3:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2018.

- Вы позвали Игнашевича в сборную за три недели до турнира. Он очень хорошо показал себя сегодня. Чего стоило убедить его вернуться в команду?

- Мы все вышли из Советского Союза. А те, кто родились после 1992 года, они сыновья своих родителей и тоже имеют отношение к СССР. Рад, что Сергей в команде. Вы видите, какую пользу он приносит. Все надо делать вовремя. Нам вовремя удалось его позвать, и он дал согласие. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

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