Станислав Черчесов: "Пытался руками дирижировать. Надеюсь, Гергиев на меня не обижается"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). По его словам, игроки хорошо проявили себя, а турнир организован на высочайшем уровне.

– В "Лужниках" было почти 80 тысяч, здесь, в Сочи, вдвое меньше. Поддержкой трибун довольны, это не сказалось?

– Довольны. Никогда трибуны не бывают шумными, если ничего не происходит. Пытались завести своими действиями. Пытался руками дирижировать иногда. Надеюсь, Валерий Гергиев на меня не обижается. Может, я не те движения руками делал, но поднимал людей руками.

– Что вынесла сборная России из этого чемпионата мира? Через четыре года сможете выйти на тот же уровень?

– Видимо, в Китае пятилетками живут, вы можете заглядывать на четыре года. Я и на четыре года заглядывать не могу. Мы сделали максимум, но могли пройти дальше. Благодарен футболистам, они сражались, но сегодня нам не хватило везения. А через четыре года поговорим.

– Почему вы так нервничаете во время игры?

– Как вам не стыдно? Вы же грек. Это не нервы, это эмоции. Такой вопрос от грека услышать – это нонсенс. Если бы вы были скандинав, я бы вас еще понял.

– Можно по-разному уходить с чемпионата мира. Можно как Бразилия в 2014 году, а Россия – с такой гордостью играла! – сказал мексиканский журналист.

– Ключевое здесь слово – уходят. Понятно, с гордо поднятой головой лучше уходить. Но то, что у нас больше нет никаких шансов за этот Кубок побороться, конечно, расстраивает. А то, что мы себя проявили, делает честь футболистам, болельщикам. И всей стране. Организация была на высочайшем уровне. Мы вдвойне рады, что мы предстали хорошей хозякой как в организационном плане, так и в спортивном. Наша задача – не довольствоваться тем, что есть, а делать следующие шаги. Надо двигаться дальше. (Игорь РАБИНЕР)

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