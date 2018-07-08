Станислав Черчесов: "Путин позвонил, поздравил с хорошей игрой"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сообщил, что после матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 - по пенальти) ему позвонил Президент РФ Владимир Путин.

- Вы просто космос. Что вы посоветуете ребятишкам, которые сейчас хотят прийти в футбольные секции, как добиться такого же результата? И звонил ли вам Президент Путин? - спросила журналистка.

- В футбол насильно никто не играет. Наверное, первый шаг ребенок должен сделать с вами, чтобы вы его привели в секцию, а дальше он все должен делать сам. Часто в футбол приводят насильно, а надо, чтобы сердцем футболист играл. Что касается второго вопроса, то Владимир Владимирович звонил сегодня днем. Переговорили несколько минут. Сейчас тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, с тем, как мы себя проявили. Понятно, что мы все расстроены, но он пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги. А с Дмитрием Медведевым мы не успели поговорить, потому что я был на интервью. (Игорь РАБИНЕР)

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