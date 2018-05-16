Станислав Черчесов: "Продление контракта с РФС? Всему свое время"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что не думает о продлении контракта с РФС. Все его мысли сосредоточены на предстоящем чемпионате мира-2018.

– Проявлял ли РФС желание обсудить с вами вопрос продления контракта?

– Всему свое время. Я и сам небольшой любитель вести такие разговоры заранее. Есть большой турнир, который надо сыграть. Вообще не думаю ни о чем другом. Потому что распыляться нам ни в коем случае нельзя. (Игорь РАБИНЕР)



Напомним, что контракт 54-летнего Черчесова с РФС рассчитан до августа 2018 года.

Полная версия интервью с Черчесовым - здесь

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