Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на тренировки сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Австрией рассказал о том, как состоялось его знакомство с Президентом России Владимиром Путиным, и пригласил его на тренировки своей команды. Первая игра россиян перед домашним чемпионатом мира-2018 пройдет в Инсбруке завтра - в среду, 30 мая.

- Вы на связи с Владимиром Путиным? – вопрос от австрийского журналиста.

- Впервые я пообщался с Владимиром Владимировичем в 2002 году, он приезжал в расположение сборной перед чемпионатом мира и пожелал успеха. С тех пор мы не встречались. Владимир Путин присутствовал на матче открытия Кубка конфедераций и, насколько мне известно, обязательно посетит игру открытия чемпионата мира-2018. Если у него будет желание и время, то мы, конечно же, были бы очень рады видеть его у нас на тренировочной базе. Естественно, я его приглашаю. А что он решит, известно только ему. (Дмитрий СИМОНОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

Сборная России на чемпионате мира по футболу