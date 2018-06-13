Станислав Черчесов: "Позавчера и вчера игроки сборной России играли в "Что? Где? Когда?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал, как футболисты команды проводят свободное от тренировок время.

– Вся страна за вас сейчас сильно переживает. Можете рассказать, как пройдет сегодняшний вечер? Будет собрание? Артем Дзюба вчера сказал, что точно соберутся командой.

– Есть внутренние командные мероприятия. Позавчера или вчера играли в "Что? Где? Когда?" В каждой команде есть свои нюансы, куда тренерский штаб не вмешивается. Далее после тренировки – обед, отдых, теория в 18.00. Вчера посмотрели, как соперник играет в атаке, сегодня – в обороне.

Виталий Леонтьевич (Мутко. – Прим. "СЭ") вчера не смог приехать, сегодня, возмозно, на ужин приедет. Далее у футболистов свои планы. Кто бутсы чистит, кто еще что. На завтра и футболисты еще распорядок не знают.

Сборная России в четверг в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск). (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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