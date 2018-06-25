Станислав Черчесов: "После этого поражения надо все внутри перелопатить и сделать выводы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после поражения от национальной команды Уругвая (0:3) отметил, что хозяев турнира не нужно восстанавливать уверенность, передает из Самары спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Почему в основе вышел Игорь Смольников, а не Мариу Фернандес? - вопрос Черчесову.

- Мы так решили. Мариу набегался в предыдущей игре, отдал много сил. Крайние защитники у нас активные, и если Жирков получил паузу из-за проблем с голеностопом, то Смольникову дали поиграть, потому что Фернандес отдал много сил. Миранчук вышел, потому что у Головина была желтая карточка, и мы не хотели рисковать им. Когда Смолов выходил на замену, я тоже попросил его быть аккуратнее, чтобы не получить карточку и дисквалификацию.

- Нужно ли как-то восстановить уверенность в команде?

- Думаю, что нет. Даже вдесятером команда бежала вперед, хотела отыграться. И замены сделали для усиления атаки. Хотели забить, чтобы появился шанс. Команда психологически достаточно крепкая. Это поражение надо не пережить, а перелопатить все внутри и сделать определенные выводы. Тренировочный процесс - одно, а внутренний настрой, внутреннее состояние, с которым каждый игрок подходит к матчу - другое. Есть искусство подойти к матчу готовым. Судя по игре, сначала это нам сегодня не удалось, нельзя начинать такие матчи чуть-чуть вальяжно. Потом мы это исправили.

- Как только ваша команда сделала ошибку, ее сразу наказали. Вас это беспокоит? Саудовцы и Египет эти ошибки вам прощали.

- Когда такие ошибки делают, наверное, даешь сопернику шанс реализовать свои сильные качества. Мы вчера минут 20-25 уделили стандартным ситуациям, а сегодня все три гола пропустили со стандартов. Первый со штрафного, второй и третий - с углового. Мы акцентировали внимание, но не удалось предотвратить. Предыдущим командам мы не давали шансов, но уровень этой команды, объективно, намного выше.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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