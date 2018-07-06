Станислав Черчесов: "Поддержка первого лица государства дополнительно мотивирует"

На пресс-конференции перед четвертьфиналом чемпионата мира с Хорватией главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о значении поддержки со стороны Президента РФ Владимира Путина.

– Лично президент Путин вас очень поддерживает?

– Владимир Владимирович звонил перед игрой с испанцами (1:1, 4:3 - по пенальти) и после нее. Поддержка первого лица государства приятна. Футболисты об этом знают, и это для нас дополнительная мотивация. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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