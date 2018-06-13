Станислав Черчесов: "По сравнению со сбором в Австрии качество наших тренировок стало совсем другим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал о состоянии команды в преддверии матча с командой Саудовской Аравии.

– Смотрели игру Саудовской Аравии с Германией. Как настроение?

– Нормальное, рабочее. Провели работу в Австрии, выходим постепенно на планируемый уровень. С Австрией были проблески, с тех пор совершенно другое качество тренировок и двусторонних игр. Игнашевич? Такое чувство, что он все время был с нами. Рады, что он в команде. Это реальная боевая единица, которая объединяет команду.

Матч открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг в Москве на стадионе "Лужники" (начало – 18.00 мск). (Игорь РАБИНЕР)

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