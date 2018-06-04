Станислав Черчесов: "По сравнению с прошлым годом Жирков показывает даже лучшую скорость"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, справится ли полузащитник Юрий Жирков с нагрузкой во время ЧМ-2018.

- На левом фланге после отзаявки Рауша остался один Жирков. Справится ли он с нагрузкой?

- Если вы не считаете Кудряшова игроком, который действует слева, значит, да, один Жирков. А что касается возраста Юрия, я вам гарантированно могу сказать, что он по сравнению с прошлым годом показывает даже лучшую скорость. И выносливость. Кстати, Самедов тоже. Кстати, Семенов тоже. И все остальные. И давайте не забывать про Кудряшова. У нас 20 игроков и три вратаря, остановились на том, что есть.

А что касается Рауша, у него пару дней были проблемы со спиной, повредил мышцу. Мы не могли рисковать и заявлять игрока, который изначально испытывает боли. Я хотел еще после Австрии объявить, но не стал команду нервировать. Ждал до конца, надо быть объективным и до конца давать шансы футболисты. Но это такая травма, которая может всплыть в любую секунду, - сказал Черчесов. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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