Станислав Черчесов: "Первая цель сборной - выйти из группы. О второй пока не думаем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что первой задачей команды на домашнем чемпионате мира-2018 является выход из группы.

- Говорил со своими коллегами, кто бы ни был - тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше - идти по лестнице, - сказал Черчесов в эфире НТВ. - Наша первая цель - выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть.

Условно на 85 процентов играем так и так, но свои 15 процентов - вноси, пожалуйста. Как в последнем матче: я же не могу Дзагоеву запретить скрытый пас. Он отдал, Самедов свои 15 процентов черпачком забил, все получили удовольствие. А если "то нельзя, это нельзя"... У нас девиз: "Свобода, но ответственность".

Футболистам надо объяснять, какой соперник, чего от него ждать.

Саудовская Аравия провела определенную работу, отправили шесть футболистов отправили. Собирались регулярно, проверили около 50 игроков. Играют примерно как Чили, потому что у них тренер из Чили. У Египта есть игроки из английской премьер-лиги.

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