Станислав Черчесов: "Перспективы участия Джанаева и Камболова в сборе национальной команды перед ЧМ-2018 станут понятны в ближайшее время"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что тренерский штаб команды ждет результатов медицинского обследования игроков "Рубина" Сослана Джанаева и Руслана Камболова. По его словам, возможность внести изменения в состав национальной команды еще есть.

В матче последнего тура РФПЛ против "Краснодара" (1:1) оба игроки вынуждено покинули поле из-за повреждений. Напомним, что Джанаев и Камболов вошли в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира-2018. Сбор стартует 18 мая.

- Мы в курсе того, что в матче с "Краснодаром" получили повреждения два игрока казанского "Рубина" Сослан Джанаев и Руслан Камболов, - цитирует "Р-Спорт" Черчесова. - В самое ближайшее время ждем результатов медицинских обследований, по итогам которых станут понятны их перспективы для участия в учебно-тренировочном сборе перед чемпионатом мира.



Со своей стороны могу только сказать, что в этот период в команде должны быть абсолютно здоровые и готовые футболисты, потому что на сборе команде предстоит много интенсивной работы. Не будем забегать вперед, но список из 35 игроков для расширенной заявки ФИФА был составлен в пятницу, но до полуночи (понедельника) у нас есть возможность при необходимости сделать в нем соответствующие замены.