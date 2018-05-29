Станислав Черчесов: "Переживал за Салаха. Надеюсь, у него ничего серьезного"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался что во время финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) переживал за нападающего "красных" и сборной Египта Мохамеда Салаха. Форвард соперников национальной команды на чемпионате мира-2018 получил травму в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом и был заменен.

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Как стало известно накануне, 28 мая, из-за этого повреждения Салах пропустит около двух недель, но сможет сыграть на мировом первенстве.

– Мы говорим о матче, который состоится аж 19 июня. До него нам предстоит еще три игры. Во время финала Лиги чемпионов я переживал за Салаха. Надеюсь, что у него – ничего серьезного. Мы же пока что готовимся к другим матчам и задумаемся о данном вопросе непосредственно перед встречей с Египтом. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе A, помимо матча с Египтом, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июня, встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники") и Уругваем (25 июня, Самара).

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