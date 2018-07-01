Станислав Черчесов: "Перед матчем провели несколько теорий, столько с футболистами никогда не разговаривал!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что перед матчем 1/8 чемпионата мира против Испании (1:1, по пен. 4:3) уделил большое количество времени вопросам тактики.

- По схеме (в пять защитников. – Прим. "СЭ") - понятно, что какие-то планы для себя делаешь. Но когда удаление, не до схем (о матче группового этапа с Уругваем (0:3) и желании там опробовать эту схему. – Прим. "СЭ").

- Как перешли на эту систему?

- Честно говоря, мучительно. Если тренерскому штабу понятно, как играть, то актеры - футболисты, и их надо было убедить, что сегодня это единственный возможный вариант. Спасибо футболистам, что все поняли, о чем речь. Несколько теорий провели, столько никогда не разговаривал с футболистами, как сейчас. Но все сработало, и мы выиграли.

- Замены Дзюбы - это травма или тактика?

- Мы так и планировали. Когда во втором тайме защитники испанцев играли почти у нашей штрафной, хотели, чтобы быстрый нападающий появился. Но они настолько грамотно владели мячом, что у нас не получилось. Возможно, еще 5-10 минут Дзюба еще мог поиграть. Лучше на пять минут раньше, чем на секунду позже. (Игорь РАБИНЕР)