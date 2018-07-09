Станислав Черчесов: "Отовсюду раздаются звонки. Из Гваделупы, Гватемалы..."

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что его поздравляют с успешным выступлением на чемпионате мира-2018 даже из Гваделупы и Гватемалы. Команда в субботу проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пен.) в четвертфинале турнира.

- Мы хотели обыграть хорватов. Удалось навязать борьбу, проявить характер, - заявил Черчесов в интервью пресс-службе РФС. - Знали, что будет сложный матч с хорошей командой, напичканной классными игроками. Знали, что ни при каких обстоятельствах не сдадимся. Но в какой-то момент удача от нас отвернулась.

Что касается всего чемпионата, то не зря нас отмечают. Отовсюду раздаются звонки, приходят смс-сообщения. Из Гваделупы, Гватемалы… Все отмечают команду.