Станислав Черчесов: "Останусь ли в сборной? Невозможно такие вещи прогнозировать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ на пресс-конференции после матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 – по пенальти) ответил на вопрос, останется ли он в национальной команде.

– Невозможно такие вещи прогнозировать, – заявил Черчесов. – Не знаем, кто будет нашими соперниками в следующем турнире. Не будем забегать вперед. Главное – спокойно все проанализировать. Как видите, в команде часто происходят какие-то изменения, и нельзя планировать. Мы с первой секунды, когда заступили в сборную, знали, чего мы хотим и куда идем. Слава Богу, это удалось. Надеюсь, сделаем правильные выводы и следующий шаг вперед. (Игорь РАБИНЕР)

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца июля этого года.

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