Станислав Черчесов: "Опыт Игнашевича поможет и другим футболистам сборной, и команде в целом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в национальную команду вместо получившего травму футболиста "Рубина" Руслана Камболова.
– Когда я принял сборную после Евро-2016, первым делом попросил Сергея Игнашевича о встрече, – начал Черчесов. – Тогда он и сказал, что решил завершить выступления в сборной. Я ответил, что уважаю его решение, но ситуации бывают разные – и поэтому, если возникнет необходимость, мы вернемся к этому разговору. Мы не теряли связи – и вот, что называется, ситуация назрела.
В воскресенье я был как раз на матче ЦСКА – "Анжи" (и имел возможность наблюдать в том числе за игрой Игнашевича), когда из Краснодара поступила информация, что Руслан Камболов получил повреждение. Требовалось какое-то время, чтобы понять его серьезность, переварить ситуацию и проработать варианты возможной замены. Видя форму, в которой находится Сергей, я позвонил ему и попросил о встрече – понятно, что в телефонном разговоре вопросы такой важности не решаются.
Она состоялась вчера вечером. Мы выслушали друг друга и решили дождаться новостей о состоянии здоровья Камболова. Сегодня стало ясно, что суперсерьезной травмы нет, но существует опасность рецидива, и в этом случае время будет потеряно, а возможности дозаявить кого-то другого уже не будет.
Среди запасных, заявленных в "списке 35", центральных защитников нет. Как и вообще больше нет игроков этого амплуа, которые уже проверялись в нашей команде. Так что какой-то другой игрок нам не помог бы, а приглашать кого-то для галочки было бы неправильно. Тогда как огромный опыт Игнашевича поможет и другим футболистам, и команде в целом.
Когда решение по Камболову было принято, мы вновь созвонились с Сергеем. Он выслушал меня и дал согласие помочь сборной. 18 мая ждем его, как и всех остальных футболистов, на сборе в Новогорске. (Игорь РАБИНЕР)
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Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
- Рубин
- Анжи
- Сергей Игнашевич
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Руслан Камболов
Константин Эдуардович
При воопиюще бездарном и воинственном Таракане сборную не спасут даже Иньеста с Пуйолем. До свидания, Станислав Саламович!
20:55
сибирьофф
Просто клоун)не понимаю.всем болельщикам понятно,что с усатым с его методами комплектования сборной мы не выйдем из группы,всем кроме футбольного руководства)еще не поздно спастись от позора на домашнем чемпионате,но похоже некому принять волевое решение и поменять главного тренера.
20:49
Красно синий
Слава Богу,хоть один нормальный защитник будет. С Кудряшовым будут стараться за всех. Васю бы уговорить... Иначе дадут Кутепа или Штейдера и вот тогда будет просто пи@да.
20:48
NapoliFC
Онопко надо вызывать и Карпина.
20:48
Lars Berger
Разумное решение. Лучшим будет на поле, вот увидите...)
20:38
Andrewxyz
Есть еще время сменить усатого?
20:35
КолобокКолобков
Надо еще Сычева подтянуть, для комплекта.
20:29
Островзаячий
Легион пришёл к цирюльнику подпилить рога, и его просьба была спокойно удовлетворена _______А ты будто не удивился! — А чего удивляться? Всякие здесь ходят, в Иерусалиме. Кого только ни увидишь. То ли люди, то ли козлы. Из фильма ''Монах и бес''.
20:28
lokofanat
Ржу в голос. Убогий, но гордый горец.
20:20