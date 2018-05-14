Станислав Черчесов: "Опыт Игнашевича поможет и другим футболистам сборной, и команде в целом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в национальную команду вместо получившего травму футболиста "Рубина" Руслана Камболова.

– Когда я принял сборную после Евро-2016, первым делом попросил Сергея Игнашевича о встрече, – начал Черчесов. – Тогда он и сказал, что решил завершить выступления в сборной. Я ответил, что уважаю его решение, но ситуации бывают разные – и поэтому, если возникнет необходимость, мы вернемся к этому разговору. Мы не теряли связи – и вот, что называется, ситуация назрела.

В воскресенье я был как раз на матче ЦСКА – "Анжи" (и имел возможность наблюдать в том числе за игрой Игнашевича), когда из Краснодара поступила информация, что Руслан Камболов получил повреждение. Требовалось какое-то время, чтобы понять его серьезность, переварить ситуацию и проработать варианты возможной замены. Видя форму, в которой находится Сергей, я позвонил ему и попросил о встрече – понятно, что в телефонном разговоре вопросы такой важности не решаются.

Она состоялась вчера вечером. Мы выслушали друг друга и решили дождаться новостей о состоянии здоровья Камболова. Сегодня стало ясно, что суперсерьезной травмы нет, но существует опасность рецидива, и в этом случае время будет потеряно, а возможности дозаявить кого-то другого уже не будет.

Среди запасных, заявленных в "списке 35", центральных защитников нет. Как и вообще больше нет игроков этого амплуа, которые уже проверялись в нашей команде. Так что какой-то другой игрок нам не помог бы, а приглашать кого-то для галочки было бы неправильно. Тогда как огромный опыт Игнашевича поможет и другим футболистам, и команде в целом.

Когда решение по Камболову было принято, мы вновь созвонились с Сергеем. Он выслушал меня и дал согласие помочь сборной. 18 мая ждем его, как и всех остальных футболистов, на сборе в Новогорске. (Игорь РАБИНЕР)

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