Станислав Черчесов: "Обсуждали все линии команды, потому что мелочей не бывает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что при формировании команды тренерский штаб уделял пристальное внимание каждой линии.

– Над какими линиями думали? Над всеми, – заявил в эфире РФС ТВ Черчесов. – Обсуждали все, потому что мелочей не бывает. Сравнивали, кто и как у нас играл, как проводил сборы и, естественно, учитывали нынешнюю форму, потому что чемпионат мира на носу. Также мы обращали внимание, как себя игрок проявлял. Тем более мы с первого дня рекламировали, что двери сборной открыты для любого футболиста, который себя проявляет.

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