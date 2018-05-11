13:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Обсуждали все линии команды, потому что мелочей не бывает"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что при формировании команды тренерский штаб уделял пристальное внимание каждой линии.

– Над какими линиями думали? Над всеми, – заявил в эфире РФС ТВ Черчесов. – Обсуждали все, потому что мелочей не бывает. Сравнивали, кто и как у нас играл, как проводил сборы и, естественно, учитывали нынешнюю форму, потому что чемпионат мира на носу. Также мы обращали внимание, как себя игрок проявлял. Тем более мы с первого дня рекламировали, что двери сборной открыты для любого футболиста, который себя проявляет.

Расширенный состав сборной России на чемпионат мира можно посмотреть здесь.

Все, что нужно знать, о чемпионате мира в России.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ISTORIK1969

Роже Милла- не попал бы на Чемпионат Мира в 1990 году если бы не вмешался бы глава государства. Он настоял Непомнящему включить Миллу в заявку на чемпионат. Может уже Путину подключиться и навязать Денисова Черчесову.

14:00

shpasic

Глушаков, Самедов и Комбаров как себя проявляют, не выходя на поле за клуб? ну, и хрустальный Черышев - это, конечно, тоже смех.

13:47

Levbereg

"Тем более мы с первого дня рекламировали, что двери сборной открыты для любого футболиста, который себя проявляет".- просто замечательно. Гарик- лучший опорник страны, основной игрок ЛОКО сюда не входит. Зато Кутепов, который хуже и четвертой части берез. Да он пока и хуже Дьякова, который в Турции играет.

13:44

alyasev

Двери сборной открыты!? Господа , а где же сильнейший опорник на сегодняшний день (Игорь Денисов) Тренер (Черсов) ставит свои личные обиды выше интересов страны? Если нет , то почему так?

13:44

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