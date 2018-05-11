Станислав Черчесов - о вызове Артема Дзюбы на ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в расширенный состав команды на ЧМ-2018.

- Дзюба весной доказал, что достоин возвращения?

- Я много читал по поводу этой истории, но такое ощущение, что иногда читаю не про себя. Он говорил в последнем интервью про летнюю травму те же вещи, которые говорил мне на сборе перед Кубком конфедераций. Я ему тогда то же самое сказал, что он может пожалеть. Не знаю, кто взял, что у нас были какие-то конфликты. А после Кубка конфедераций он сам же заметил, что не проявлял себя в "Зените", поэтому мы его и не вызывали. Я вам даже скажу, единственный раз, где он вышел на замену в матче против "Динамо", тогда он реально помог команде. Хотя они тогда не выиграли.

Артем сам все объективно говорит. Если вы помните, перед Францией и Бразилией, после того, как он забил два гола, я могу лишь отвечать за те слова, которые сам сказал. Я сказал, что Шатов и Дзюбу мы специально не вызвали, потому что они только-только перешли в новую команду, и не хотелось бы их оттуда выдергивать. 10 дней пропуска, выпадут из нового режима. А этот режим нужно закрепить.

Надеюсь, я тогда оказался прав. Дзюба продолжил играть так же и забивать. Я всегда объясняю свои действия. Артем играет хорошо, поэтому мы и обращаем на него внимание.

Единственное, что мне не понравилось – так это то, что Дзюба сказал, что будет запасным. У нас нет запасных в команде! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Со списком игроков, которые попали в расширенный состав сборной России, вы можете ознакомиться здесь.

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