Станислав Черчесов: "Нужно ли будет кричать "караул", если проиграем Турции? Мы такими категориями не мыслим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Турции.
- Если мы проиграем завтра Турции, это будет повод кричать "караул"?
- "Караул" вы уже кричите! А мы такими категориями никогда не рассуждаем. Свой путь мы начали как раз с матча против Турции 31 августа. И закончим его такой же игрой. Вы никогда не были в нашей шкуре и не можете понять, как именно мы думаем. Надеемся, зритель завтра придет и поддержит нас, - сказал Черчесов (Михаил ГОНЧАРОВ)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Турция. Он состоится 5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19.00 по московскому времени.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
Camry163
Наверное, впервые в жизни буду болеть за турок.
14:31
кузя23
"Свой путь мы начали как раз с матча против Турции 31 августа. И закончим его такой же игрой. "-то есть выступление на ЧМ не планируется?)
14:28
консеЧ
Луческу не отпустит Черчесова. В отличии от Черчесова, он тренер!
14:22
Beard
"Вы никогда не были в нашей шкуре...."...............такое впечатление,что когда на него эту "шкуру" одевали ,он изо всех сил упирался,не хотел,но его силой заставили.
14:21
Mark deFossen
Тупые вопросы и такие же ответы.Видимо спецом у него про "караул" спрашивают,как будто больше не о чем спросить,иначе спроси что -нибудь серьезнее-вопрос его в ступор поставит.
14:18
КОТЛИН
Мы не кричим. Мы пишем, что зря тебя назначили. Ты не тренер. Случайный человек в футболе. В Польше на всем готовом выиграл, а на остальных местах работы - полный ноль. Да, ты и сам это понимаешь. Потому и злишься. Позор этот ты, как тренер не переживешь. Вся карьера закончится. Но денег ты хапнуть успел. Живи. Умные хозяева не должны приглашать таких, как ты.
14:17
Spartak-Online1
первый был договорняк,восстановление отношений так сказать.Теперь турки церемониться не будут.
14:11
fatka
Зачем про шкуру,дорогой-Мутко все "поправит "...
14:08
доктор Фишер
Усатый уже обделался. Не удивлюсь, если после второго поражения на мундиале, от африкосов, рванет в Штирию. Будь он честным челом, давно бы свалил домой, но 2 ляма евро на дороге не валяются. Брать в сбродную никаких земляков, из-за тупого самолюбия не брать тех, кто в разы сильнее - стиль Усатого джигита.
14:04
Бивень
Уже готовит всех к поражению от Турции! Тренер, сейчас ты еще можешь так говорить, игры товарищеские, а после поражения от Египта и разгрома от Уругвая что скажешь??
14:01
Trezvy
Сборная готовится "всех порвать" на домашнем ЧМ. Но до этого надо слить все товарняки, чтобы ввести в заблуждение соперников.
14:00
Zico-wc
Стас, ты полностью несешь ответственность за то, что в силу своих амбиций, угробить выступление сборной на домашнем чемпионате мира. Когда руки делают, как ты привык, это ещё не значит, что голова варит, и можно хоть сто раз биться этой головой об стену, стена не сдвинется, если кроме желания и упорства нечего больше предложить. А этому поколению, на домашнем ЧМ нужен был тренер в разы умнее тебя,Саламыч.
13:55
demon0712
Поздно кричать "Караул!!!", когда дом уже сгорел. Хотя все покажет матч с соудитами. Если их не обыграем то на этом ЧМ для сборной закончится.
13:55
Не Эксперт
Что-то он последние два месяца говорит используя исключительно местоимение "мы". "Я" давно не слышно. Не иначе как свои косяки готовится на всю сборную слить.
13:53
Dzhan1328
Стелит солому уже,вот же клоун. После луза от Турции надо срочно менять тренера, ну не тянет Черчесов уровень...
13:49