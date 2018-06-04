Станислав Черчесов: "Нужно ли будет кричать "караул", если проиграем Турции? Мы такими категориями не мыслим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Турции.

- Если мы проиграем завтра Турции, это будет повод кричать "караул"?

- "Караул" вы уже кричите! А мы такими категориями никогда не рассуждаем. Свой путь мы начали как раз с матча против Турции 31 августа. И закончим его такой же игрой. Вы никогда не были в нашей шкуре и не можете понять, как именно мы думаем. Надеемся, зритель завтра придет и поддержит нас, - сказал Черчесов (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Турция. Он состоится 5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19.00 по московскому времени.

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