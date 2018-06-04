13:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Нужно ли будет кричать "караул", если проиграем Турции? Мы такими категориями не мыслим"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Турции.

- Если мы проиграем завтра Турции, это будет повод кричать "караул"?

- "Караул" вы уже кричите! А мы такими категориями никогда не рассуждаем. Свой путь мы начали как раз с матча против Турции 31 августа. И закончим его такой же игрой. Вы никогда не были в нашей шкуре и не можете понять, как именно мы думаем. Надеемся, зритель завтра придет и поддержит нас, - сказал Черчесов (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Турция. Он состоится 5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Camry163

Наверное, впервые в жизни буду болеть за турок.

14:31

кузя23

"Свой путь мы начали как раз с матча против Турции 31 августа. И закончим его такой же игрой. "-то есть выступление на ЧМ не планируется?)

14:28

консеЧ

Луческу не отпустит Черчесова. В отличии от Черчесова, он тренер!

14:22

Beard

"Вы никогда не были в нашей шкуре...."...............такое впечатление,что когда на него эту "шкуру" одевали ,он изо всех сил упирался,не хотел,но его силой заставили.

14:21

Mark deFossen

Тупые вопросы и такие же ответы.Видимо спецом у него про "караул" спрашивают,как будто больше не о чем спросить,иначе спроси что -нибудь серьезнее-вопрос его в ступор поставит.

14:18

КОТЛИН

Мы не кричим. Мы пишем, что зря тебя назначили. Ты не тренер. Случайный человек в футболе. В Польше на всем готовом выиграл, а на остальных местах работы - полный ноль. Да, ты и сам это понимаешь. Потому и злишься. Позор этот ты, как тренер не переживешь. Вся карьера закончится. Но денег ты хапнуть успел. Живи. Умные хозяева не должны приглашать таких, как ты.

14:17

Spartak-Online1

первый был договорняк,восстановление отношений так сказать.Теперь турки церемониться не будут.

14:11

fatka

Зачем про шкуру,дорогой-Мутко все "поправит "...

14:08

доктор Фишер

Усатый уже обделался. Не удивлюсь, если после второго поражения на мундиале, от африкосов, рванет в Штирию. Будь он честным челом, давно бы свалил домой, но 2 ляма евро на дороге не валяются. Брать в сбродную никаких земляков, из-за тупого самолюбия не брать тех, кто в разы сильнее - стиль Усатого джигита.

14:04

Бивень

Уже готовит всех к поражению от Турции! Тренер, сейчас ты еще можешь так говорить, игры товарищеские, а после поражения от Египта и разгрома от Уругвая что скажешь??

14:01

Trezvy

Сборная готовится "всех порвать" на домашнем ЧМ. Но до этого надо слить все товарняки, чтобы ввести в заблуждение соперников.

14:00

Zico-wc

Стас, ты полностью несешь ответственность за то, что в силу своих амбиций, угробить выступление сборной на домашнем чемпионате мира. Когда руки делают, как ты привык, это ещё не значит, что голова варит, и можно хоть сто раз биться этой головой об стену, стена не сдвинется, если кроме желания и упорства нечего больше предложить. А этому поколению, на домашнем ЧМ нужен был тренер в разы умнее тебя,Саламыч.

13:55

demon0712

Поздно кричать "Караул!!!", когда дом уже сгорел. Хотя все покажет матч с соудитами. Если их не обыграем то на этом ЧМ для сборной закончится.

13:55

Не Эксперт

Что-то он последние два месяца говорит используя исключительно местоимение "мы". "Я" давно не слышно. Не иначе как свои косяки готовится на всю сборную слить.

13:53

Dzhan1328

Стелит солому уже,вот же клоун. После луза от Турции надо срочно менять тренера, ну не тянет Черчесов уровень...

13:49

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