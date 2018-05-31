Станислав Черчесов: "Нужен последний пас"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от Австрии (0:1) подчеркнул, что качество последнего паса оставляло желать лучшего.

– Чем объяснить такое количество индивидуальных ошибок?

– Мы только что говорили об этом в раздевалке. Такие вещи надо убрать. Также нужен и последний пас. Говорю не про голы, а про логичное завершение атак. Подходов было достаточно и слева и справа, а качество последнего паса оставляло желать лучшего. Не было и достаточного количества подач – не могли перебить первого игрока соперника.

– Какие выводы можете сделать из первой пробы схемы в четыре защитника? Не собираетесь ли после нуля ударов в створ вернуться к пяти?

– Мы готовили и ту, и другую системы. Сегодня ничего не стали по ходу игры менять. Чтобы до конца проверить модель, надо было дать футболистам отыграть по ней полный матч. Удары-то были – и Смолов не попал в ворота, и Черышев пробил во вратаря. (Игорь РАБИНЕР)

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