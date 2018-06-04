13:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Нойштедтеру все объяснили"

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Главный тренер сборной России объяснял, почему в окончательный состав команды на чемпионат мира-2018 не вошел Роман Нойштедтер из "Фенербахче".

- Нюансов много, - заявил Черчесов. - Решение принято. Как можно сейчас за спиной футболиста что-то объяснять? Мы Роману вчера все объяснили. Главное, что он сам знает. А иногда тренеру еще подсказывает интуиция. 

30-летний Нойштедтер выступает за сборную России с 2016 года. В итоговую заявку на ЧМ-2018 не вошел ни он, ни Константин Рауш, который также был натурализован. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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доктор Фишер

Ромке нужно было спросить у Дзаги, Джаная и Габула, как попасть в сборную, почти не играя или не показывая должный уровень. Они бы объяснили, но Рома со своим немецким менталитетом все равно бы не понял.

14:07

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