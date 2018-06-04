Станислав Черчесов: "Нойштедтеру все объяснили"

Главный тренер сборной России объяснял, почему в окончательный состав команды на чемпионат мира-2018 не вошел Роман Нойштедтер из "Фенербахче".

- Нюансов много, - заявил Черчесов. - Решение принято. Как можно сейчас за спиной футболиста что-то объяснять? Мы Роману вчера все объяснили. Главное, что он сам знает. А иногда тренеру еще подсказывает интуиция.

30-летний Нойштедтер выступает за сборную России с 2016 года. В итоговую заявку на ЧМ-2018 не вошел ни он, ни Константин Рауш, который также был натурализован. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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