Станислав Черчесов: "Никаких пожеланий по жеребьевке нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии жеребьевки чемпионата мира-2018 отметил, что чувствует себя спокойно. Специалист подчеркнул, что у него нет пожеланий по соперникам на предстоящем турнире.

– Многое пройдено за футбольную карьеру, поэтому никаких особых желаний нет, – сказал для пресс-службы ФИФА Черчесов. – Абсолютно никаких преференций нет, нужно спокойно ждать церемонии жеребьевки. Мое настроение? Я абсолютно не напряжен.

Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в Государственном Кремлевском дворце, ее начало – в 18.00 по московскому времени.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!