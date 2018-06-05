Станислав Черчесов: "Никаких экспериментов в матче с Турцией не ставили"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Турции (1:1) отметил, что не ставил экспериментов с составом.

- Весь матч вы были очень эмоциональны. В какой-то момент показалось, что вы были чем-то недовольны?

- Это называется – живу моментом. Нахожусь рядом со своими футболистами, когда что-то не получается.

- Было ли сегодня место для экспериментов?

- Никаких экспериментов не ставили. Есть современный футбол, есть основной состав и запасные. На сегодняшний день все игроки для меня равны. До первого матча осталось еще девять дней.

- В 80-е годы мы в Турции (вопрос задавал турецкий журналист, - Прим. И.Р.) смотрели, как играла российская сборная…

- ...Советская.

- … И говорили, что команда играет в футол 2000-х годов. Лобановский, Демьяненко, Кузнецов, Заваров... А сейчас ваша команда в футбол 2000-х годов играет?

- Я играл в сборной Лобановского и могу это оценить. Тогда был другой футбол, сравнивать сложно. То, во что играла та сборная, мы сегодня показали один раз, когда забили гол после высокого прессинга. И еще одно различие – те, кого вы перечислили, были игроками одного клуба. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России