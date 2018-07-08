Станислав Черчесов: "Нет ли сожаления по поводу одного из форвардов? Поздно жалеть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свои решения по составу, сделанные в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватиии (2:2, 3:4 – по пенальти).

Вышедший на замену Федор Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии.

– Нет ли сожаления по поводу некоторых кадровых решений – в частности, одного из двух форвардов? – вопрос Черчесову.

– У меня много недостатков. Наверное, больше недостатков, нежели хороших качеств. Я никогда не жалею, если я принимаю решение. Принял – значит, надо делать максимум. Поздно жалеть. Те футболисты, которые здесь есть, были лучшими на сегодняшний день. Можно читать долгую лекцию, как делается команда. Вы смотрите на имена, мы – на другие вещи. (Игорь РАБИНЕР)

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