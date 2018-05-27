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Станислав Черчесов: "Не почувствовал обиды со стороны Глушакова"

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что из всех игроков, попавших в список 35 игроков, но не поехавших на сбор в Австрию перед чемпионатом мира-2018, он говорил только с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым. Специалист отметил, что неприглашение в состав национальной команды хавбека красно-белых не стоит сравнивать с невызовом на Кубок конфедераций-2017 Александра Кокорина и Олега Шатова.

 
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– После объявления списка 28-ми критики в ваш адрес было немало. Прежде всего это касалось не приглашения Дениса Глушакова.

– Вы это называете "критикой", мы – "обсуждением". Это абсолютно нормально. Не вызвали бы кого-то другого, обсуждали бы другого. По-настоящему же важно то, о чем мы говорили с Глушаковым и на чем мы с ним расстались.

– А на чем вы расстались?

– На том, что ситуация – такая, какая она есть. Он готовится. И если он нам понадобится, то мы его вызовем.

– То есть вы с ним общались точно так же, как перед Кубком конфедераций – с не вызванными Кокориным и Шатовым?

– Да. Но ситуация иная. Кокорин и Шатов тогда не были даже в расширенном списке. Я им позвонил и объяснил, почему их нет в числе приглашенных и что надо делать, чтобы вновь в него попасть. Слова с делом не разошлись: тот же Кокорин был в сборной и отсутствует сейчас, к сожалению, из-за травмы.

– Вы связывались со всеми игроками, кто попал в расширенный список 35-ти, но не поехал на сбор?

– Нет. Я разговаривал только с Денисом. Сам Денис звонил.

– И как сложился разговор? Глушаков вам набрал и спросил: "Саламыч, ты почему меня не вызвал?"

– Нет. Мы дали всем задания. И когда отправили Денису, ему что-то оказалось непонятно. Я сказал: пускай перезвонит мне. Он перезвонил. Мы пообщались – что, почему, зачем.

– Вы почувствовали с его стороны обиду?

– Я – нет. (Дмитрий СИМОНОВ, Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Станислава Черчесова

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