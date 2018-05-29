Станислав Черчесов: "Не люблю слово "если"

Накануне контрольного матча с Австрией главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что его команду ждет нелегкий матч, но заверил, что она сделает все возможное, чтобы добиться результата.

– Австрия никогда не терпела поражений в Инсбруке? Что будет, если и Россия не сумеет здесь победить?

– Не люблю слово "если"! Оно какое-то странное. Завтра игра, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата. Вы говорите, что австрийцы тут никогда не проигрывали – но когда-то всегда бывает первый раз. Нас ждет не самый легкий матч, но мы к нему готовы. (Дмитрий СИМОНОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45