12:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Насторожился бы, если бы с Австрией сыграли оптимально"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча против Турции сказал, что остался доволен тем, как прошел сбор в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Последняя контрольная игра перед началом мирового первенства состоится в Москве на "Арене ЦСКА" во вторник, 5 июня.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ сделал свой выбор: теперь мы знаем имена 23 футболистов, которым предстоит биться за честь страны на ЧМ-2018.Сборная России: заявка на историю

– Подведите пожалуйста итоги сбора. Всем ли довольны, за исключением результата?

– Доволен тем, как прошел сбор. Выполнили все, что планировали. Понятно, никогда не бывает, что когда 28 игроков в команде, чтобы все были здоровы и готовы одинаковы. Кому-то нужны паузы, пара дней передышки. У нас таких три футболиста было – Рауш, Дзюба, Дзагоев и Ерохин. Все остальные отработали. Из тренировочного процесса никто не выпадал. Но были нюансы, которые нужно учитывать.

Понятно, что результат с австрийцами нас не устроил, в каком бы состоянии мы ни находились. Есть международный матч против другой страны – и мы хотели максимально проявить себя. Я не говорю иногда какие-то вещи, чтобы слова не звучали как оправдание. Если бы провели эту игру оптимально, я бы даже больше насторожился, чем в случае поражения.

Мы – спортсмены, всегда хотим выигрывать. Но готовы мы должны быть максимально именно тогда, когда пойдет игра за очки и медали. А сейчас есть нюансы, с которыми приходится считаться. Хотя, если сравнивать ситуацию с той, которая была год назад перед Кубком конфедераций, функционально мы были готовы даже лучше.

Убежден, что завтра будет намного лучше.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Станислава Черчесова на домашнем турнире в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

Россия - Турция

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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КОММЕНТАРИИ (4)
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gazprom2013

Я бы тоже насторожился, если бы сборная Черчесова стала играть лучше. А так все по плану (или без него - один хрен)

13:15

Пови

О как причесал! Всё, вера в команду вернулась!

13:15

Igrok Igorek

Нет слов...

13:06

spar001

то есть за две недели до ЧМ надо играть хреново и тогда это не настораживает...

13:06

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