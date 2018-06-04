Станислав Черчесов: "Насторожился бы, если бы с Австрией сыграли оптимально"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча против Турции сказал, что остался доволен тем, как прошел сбор в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Последняя контрольная игра перед началом мирового первенства состоится в Москве на "Арене ЦСКА" во вторник, 5 июня.

– Подведите пожалуйста итоги сбора. Всем ли довольны, за исключением результата?

– Доволен тем, как прошел сбор. Выполнили все, что планировали. Понятно, никогда не бывает, что когда 28 игроков в команде, чтобы все были здоровы и готовы одинаковы. Кому-то нужны паузы, пара дней передышки. У нас таких три футболиста было – Рауш, Дзюба, Дзагоев и Ерохин. Все остальные отработали. Из тренировочного процесса никто не выпадал. Но были нюансы, которые нужно учитывать.

Понятно, что результат с австрийцами нас не устроил, в каком бы состоянии мы ни находились. Есть международный матч против другой страны – и мы хотели максимально проявить себя. Я не говорю иногда какие-то вещи, чтобы слова не звучали как оправдание. Если бы провели эту игру оптимально, я бы даже больше насторожился, чем в случае поражения.

Мы – спортсмены, всегда хотим выигрывать. Но готовы мы должны быть максимально именно тогда, когда пойдет игра за очки и медали. А сейчас есть нюансы, с которыми приходится считаться. Хотя, если сравнивать ситуацию с той, которая была год назад перед Кубком конфедераций, функционально мы были готовы даже лучше.

Убежден, что завтра будет намного лучше.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Станислава Черчесова на домашнем турнире в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

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Сборная России на чемпионате мира по футболу