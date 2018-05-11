Станислав Черчесов: "Нас никто не ограничивает в дозаявке или замене футболистов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, зависит ли список вызванных в команду игроков от стиля игры соперников. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

- Хороший вопрос, кстати, - отметил Черчесов. - Мы изучаем соперника, исходим из этого. Не знаю, правильно ли это говорить или нет, но на Кубке конфедераций у нас был в заявке Тарасов, потому что нам нужно было играть с Новой Зеландией. Это кстати как раз единственный матч, где Тарасов вышел на замену. Мы его выпустили за 20 минут до конца, когда вели в счете, он нам помог на стандартах и верховых мячах.

- Почему решили объявить состав до последнего тура? Он ведь мог повлиять на расклад теоретически.

- Есть футбол, а есть еще и жизнь. Футболисты должны знать, что им делать, планировать отпуск, у них есть еще и семьи. 13-го последний тур, а 14-го объявление состава – это неправильно. Если что-то изменится, значит, изменится. Нас никто не ограничивает в дозаявке или замене футболистов. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Со списком игроков, которые попали в расширенный состав сборной России, вы можете ознакомиться здесь.

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