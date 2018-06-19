Станислав Черчесов: "Надеюсь, самый счастливый день в жизни мне еще предстоит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Египта (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира.

- Понятно, что египтянам тоже надо было выигрывать. А мы хотели победить, - сказал Черчесов на пресс-конференции. - Это психологически разные вещи. Знаем, что Египет со словом "надо" не всегда справляется, так как играет вторым номером. Понятно, что вопрос Салаха тоже надо было решать. Сегодня утром Жиркову дали добро на участие в матче, так как несколько дней его нога была не в поярдке. По большому счету то, что мы задумали, нам удалось.

- Сегодня самый счастливый день в вашей жизни?

- Самый счастливый, надеюсь, еще предстоит.

Сборная России досрочно выйдет в плей-офф чемпионата мира, если в среду уругвайцы не проиграют аравийцам. (Игорь РАБИНЕР)

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