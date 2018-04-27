Станислав Черчесов: "На сбор в Австрию 18 мая отправится максимум 28 игроков"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "Комсольской правде" рассказал, что планирует объявить расширенный состав команды на чемпионат мира перед последним туром РФПЛ. По его словам, на тренировочный сбор в Австрию, который стартует 18 мая, отправится максимум 28 игроков.

- К 14 мая мы в ФИФА должны прислать расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 из 35 фамилий. Понятно, что впереди еще три тура чемпионата страны, и может произойти всякое, но насколько сейчас у вас в голове сложился этот пазл – состав сборной? Как много там знаков вопроса после фамилий или позиций?

- Конечно сложился. Но как подсказывает опыт, всегда после матчей Премьер-лиги возникают те или иные нюансы с игроками, травмами, повреждениями… Есть группа пока травмированных футболистов, которые вроде бы должны успеть восстановиться в ближайшее время, но пока не играют. Условный Шатов, или Дзагоев или Лунев – сейчас их внесешь в заявку, а к 14 мая вдруг они не успеют выздороветь, значит их надо будет вычеркивать, новых вписывать. Планируем объявить расширенный состав сборной перед последним туром. Дальше ждать тоже нежелательно – футболистам надо знать, на кого мы рассчитываем и строить свои планы.

- 18 мая команда отправляется на сбор в Австрию. Из 35 кандидатов сколько игроков поедет?

- Максимум 28. Потому что в окончательную заявку войдет только 23 игрока. Будем думать и кто когда может приехать: у нас чемпионат заканчивается 13 мая, у легионеров – позже. Год назад на такой же сбор перед Кубком конфедераций, например, Акинфеев приехал на четыре дня позже, ему надо было залечить пятку. Нойштедтер и Габулов задержались, потому что проводили еще по одной-две игры за свои клубы.