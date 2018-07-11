Станислав Черчесов: "Мы сделали скачок в нашем футбольном развитии"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что домашний чемпионат мира даст стране толчок для дальнейшего футбольного развития.

- Вы поехали с командой в фанзону на Воробьевы горы. О чем думали, когда сборную приветствовали десятки тысяч людей?

– О том, что мы сделали определенный скачок в нашем футбольном развитии. Это важно, но есть вещи локальные, а есть глобальные. Глобальная – это то, что у нас останется великолепная инфраструктура, которой надо правильно распорядиться. А как можно это сделать, если в стране нет футбольного бума? Значит, надо как-то сохранить и поддержать то настроение, которое царит в эти дни.

Читал, что во дворах дети, играя в футбол, уже называют себя именами игроков нашей сборной. Что и мы когда-то делали в нашем советском детстве. Я называл себя Яшиным. А нынешние детишки – Акинфеевым и его партнерами. Это, наверное, главное завоевание. Как и то, что появились новые стадионы, базы, поля. Пара новых талантов в разных городах теперь может пойти не в теннис, баскетбол или плавание, а в футбол. Это уже большое дело. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Полностью интервью Черчесова - здесь.

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