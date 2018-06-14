Станислав Черчесов: "Мы играли так же, как раньше. Но были дисциплинированнее и злее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова тренера команды Саудовской Аравии Хуана Антонио Пицци, который заявил, что российские футболисты в матче открытия его ничем не удивили. Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

- Пицци сказал, что вы ничем его не удивили.

- Отчасти с этим согласен. Он очень сильный тренер. Мы играли по большому счету так же, как раньше. Со стандарта опять забили. Единственное, на что он не обратил внимание, - играли дисциплинированнее, компактнее и злее. (Игорь РАБИНЕР)