Станислав Черчесов: "Мы играли и с Испанией, и с Португалией. Оба раза выглядели достойно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая отметил, что для него нет разницы, с кем встретиться в плей-офф.

Станислав Черчесов: "Выбирать соперника по плей-офф не имеем права"

– Вы уже вышли в 1/8 финал. Предпочли бы сыграть с Португалией или Испанией?

– У нас никаких предпочтений нет. Потому что не имеем права и не можем решить – они играют после нас. С обеими командами мы играли. Обе игры были хорошего уровня, и в той, и в другой мы выглядели достойно (португальцам уступили со счетом 0:1 на Кубке конфедераций, а с испанцами в товарищеском матче сыграли вничью – 3:3. – Прим. "СЭ"). Знаем наших соперников. Как футбольный бог рассудит, так и будет. У нас самих завтра игра, и о другом матче мы еще не задумывались.

– На вас спортивный костюм. Не жарко?

– Жары не заметил, наоборот, было прохладно. Особенно в тени. Я же из теплолюбивых краев. А вообще просто куртка хорошая, красивая, хочу показать народу (улыбается). (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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