Станислав Черчесов: "Мы хозяева чемпионата мира-2018 и должны играть по-хозяйски"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что у него задача сделать команду конкурентоспособной на чемпионате мира-2018. Специалист также добавил, что россиянам надо обязательно выходить из группы.

– Задачи перед сборной на чемпионате мира? Сделать команду конкурентоспособной, – сказал Черчесов в прямом эфире в паблике сборной России Вконтакте. – Определенный прогресс есть, все проходит естественным путем, если брать период между матчами с Катаром и Испанией. Мы хозяева турнира и должны играть по-хозяйски. Надо обязательно выходить из группы.

Какой результат удовлетворит на чемпионате мира? Сложный вопрос. У меня всегда была задача выигрывать, где бы не играл. Это такой вопрос, который вызывает определенные эмоции. Если сказать, что мы фавориты, то, наверно, это из не той области, а выигрывать хочется. Эта "спортсменновость" внутри заставляет всегда идти дальше. Мы хотели выиграть Кубок конфедераций и настраивались на победу. Но турнир показал, что мы были не готовы, он показал нам наш уровень. Нам надо спокойно и планомерно идти вверх, и все делать для этого. Когда ты фаворит, ты хочешь быть чемпионом. То, что мы хозяева, это не означает, что мы фавориты. Фаворитом тебя делают определенные качества. Есть сборные, которые сильнее нас, но это ни о чем не говорит.

Станислав Черчесов отвечает на вопросы пользователей соцсетей. Видео