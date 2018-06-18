Станислав Черчесов: "Мы готовы закрыть Салаха. И сделаем этом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что команде по силам закрыть египетского нападающего Мохамеда Салаха.

– Никому в Англии и в Европе не удалось закрыть Салаха. Что заставляет вас верить, что вы это сделаете?

– Я верю в свою команду и в своих игроков. Ответ прост. Мы готовы это сделать и мы это сделаем.

– Вы наверняка посмотрели игру Египта с Уругваем. Каковы основные выводы по сопернику? И еще – в матче Швейцарии с Бразилией Бехрами играл по Неймару. Есть ли у вас футболист, который бы схожим образом действовал по Салаху?

– Мы смотрели не только последний матч, но и предыдыщуие. Команда играет в примерно одном ключе. Сегодня у нас будет теория, мы ее посмотрим. Видели и игру швейцарцев. Повторяю: у нас есть свои футболисты, ни в одном из которых я не сомневаюсь. Сегодня у нас будет время с ними поговорить, как мы должны сделать свою работу.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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