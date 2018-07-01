Станислав Черчесов: "Мои хлопцы – мужчины"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Испанией в матче 1/18 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 – по пенальти).

– На трибунах трибуны орали "Молодцы" и "Мужики". Каким бы словом вы охарактеризовали команду?

– Мужчины. Мужчины – это мужчины. Мои хлопцы – мужчины.

– Что нужно сделать, чтобы восстановить команду к четвертьфиналу?

– Есть вещи наработанные. Понятно, что 120 минут за одну секунду не выбросишь. Медицинский штаб проверяет наших футболистов, делает анализы, чтобы было понятно, что у них в организмах творится. Надеюсь, наш сегодняшний соперник тоже 120 минут отыграет, чтобы как-то выровнять эту ситуацию. И внутренние резервы еще никто не отменял.

– Начиная с сегодняшнего дня, насколько убедительно вы должны говорить с игроками?

– Мы никого не просим что-то делать. Если изнутри не прочувствует, результата не будет. Мы никого не просим, а убеждаем, что так будет правильно. Сегодняшний матч показал, что на минуту быстрее будут убеждаться, чем раньше. Ребята умные, схватывают быстро. Главное – правильно им подать.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). (Игорь РАБИНЕР)​

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