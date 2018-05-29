Станислав Черчесов: "Мне сказали, в заявку на матч с Австрией можно внести только 23 игроков"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что готов внести в заявку на товарищеский матч против Австрии 28 игроков, которые были вызваны на сбор в преддверии чемпионата мира. Встреча состоится в среду, 30 мая, в Инсбруке на стадионе "Тиволи Ной".

– Тренер Саудовской Аравии внес в заявку на матч с Италией аж 29 человек. Сколько людей вы внесете в заявку на матч с Австрией? И будет ли означать, что те из 28-ми, кто не попадет в заявку, останутся и вне списка 23-х на чемпионат мира? Именно так было год назад, перед Кубком конфедераций.

– Мне сказали, что в заявку можно внести только 23 человека. Такую информацию мне сообщил наш менеджер команды. То же самое говорилось и год назад. Если вдруг можно будет внести 28 футболистов, так могли бы и все 28 фамилий внести. Мы, как говорится, в одной стране живем. Если помните, в прошлый раз потеряли игрока непосредственно перед Кубком конфедераций... Хочется верить, сейчас подобное не повторится. (Дмитрий СИМОНОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе A встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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