Станислав Черчесов: "Меня заверили, что шансов сыграть на ЧМ у Селихова нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018, и в частности – отсутствие в нем вратаря "Спартака" Александра Селихова, который получил травму. Голкипер, по информации "СЭ", на тренировке команды получил разрыв ахилла, ему предстоит операция.

– Как собирали этот состав, быстро он ли дался вам или нет, вносили ли корректировки в конце?

– Все решается не в одну секунду, идет постоянный большой анализ. Мы уже работаем почти два года вместе. Кто-то был на сборе, кто-то – был, но потом не вызывался. Смотрим на то, как и кто себя проявлял в последнее время. Двери всегда открыты. Мы вышли на финишную прямую, нужно определяться и брать тех, кто на сегодняшний день готовы лучше выполнять те или иные задачи.

По поводу корректировок, одна произошла буквально за час до того, как я отдал список Игорю Владимирову. Позвонил Эдуард Безуглов и сказал, что у Селихова травма ахилла. Не поленился, сам позвонил Вартапетову, чтобы убедиться. Меня заверили, что шансов у Селихова готовиться к чемпионату мира нет. Такие нюансы всегда возникают.

Сегодня мы объявили список 35, он отправится в ФИФА в понедельник. Не хотелось бы, чтобы в нем последовали какие-то другие изменения. Но это футбол. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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