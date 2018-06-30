15:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Матч с Испанией - как диктант: написал и сдал".


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов на пресс-конференции сравнил матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании с диктантом.

- Чувствуете ли давление?

- Понятно, что это плей-офф. Это определенный отпечаток накладывает. Но не то слово давление, которое вы употребили. На обеих командах лежит ответственность, после игры уже ничего нельзя изменить. Это как диктант - написал и сдал. Это можно сочинение переписывать несколько раз. А тут на беловик пишем. Что написали, такую оценку и получим. Обе команды в одинаковых условиях. 

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17.00. (Игорь РАБИНЕР)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ