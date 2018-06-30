Станислав Черчесов: "Матч с Испанией - как диктант: написал и сдал".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сравнил матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании с диктантом.

- Чувствуете ли давление?

- Понятно, что это плей-офф. Это определенный отпечаток накладывает. Но не то слово давление, которое вы употребили. На обеих командах лежит ответственность, после игры уже ничего нельзя изменить. Это как диктант - написал и сдал. Это можно сочинение переписывать несколько раз. А тут на беловик пишем. Что написали, такую оценку и получим. Обе команды в одинаковых условиях.

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17.00. (Игорь РАБИНЕР)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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