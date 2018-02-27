Станислав Черчесов: "Матч с чехами пройдет не в Москве"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том товарищеских матчах национальной команды. По его словам, игры против Германии и Чехии получатся интересными.

– Осенью сборная России проведет контрольные матчи против чехов и немцев. Почему эти соперники?

– Потому что это нам интересно. Мы давно не играли с немцами.

– Другие варианты были?

– Варианты всегда есть. Другое дело, что мы учитываем многие разные нюансы и остановились на этих соперниках. Это оптимальные варианты, которые нас устраивают.

– Где планируется провести матч с чехами?

– Я знаю, но мы пока не объявляем. Есть нюансы, поэтому я не говорю, какой стадион. Но не в Москве. (Гоша ЧЕРНОВ)