Станислав Черчесов: "Легкая группа на чемпионате мира - это заблуждение"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что болельщикам не нужно надеяться на легкую группу на чемпионате мира-2018. По его словам, команде самой нужно быть хорошо готовой. В качестве примеров он привел выступление россиян на ЧМ-2002 и 2014, когда они не вышли из групп с Бельгией, Японией и Тунисом и Бельгией, Кореей и Алжиром соответственно. Отметим, что на чемпионате мира-2002 Черчесов был в заявке сборной в качестве запасного вратаря.

- Опыт игрока и тренера подсказывает, что невозможно сказать, кто будет в каком состоянии через 6 месяцев, - сказал Черчесов в эфире передачи "После футбола". - Кто попадется, с теми и будем играть.

- Все ждут легкую группу.

- Это заблуждение. Мы и на чемпионате мира в Бразилии это показали, и в Японии, когда я еще играл. Нужно самим подготовиться, независимо от соперника.

Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Москве. Россия, как хозяйка турнира, попала в первую корзину.