Станислав Черчесов: "Кто заменит Дзагоева, решим завтра"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что вопрос того, кто заменит в составе команды в матче с Египтом травмированного полузащитника Алана Дзагоева, будет решен во вторник – в день игры.
– В чем разница между Саудовской Аравией и Египтом?
– Пока не могу оценить до матча. Единственная схожесть в том, что в обеих командах – техничные футболисты. Они играют по одной системе, но Египет рангом выше.
– Травма Дзагоева сильно влияет на команду?
– Все, к сожалению, теряют футболистов из-за травм. Черышев вышел и был готов к игре. Накануне мы его функции обсуждали, и он их выполнил. Команда готовится, и завтра мы решим, кто его заменит. (Игорь РАБИНЕР)
Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
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