Станислав Черчесов: "Критика должна быть конструктивная, а не оскорбительная"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии сказал, что может извлечь пользу из той или иной критической статьи о национальной команде.

– Чтобы не отвлекаться, я не обращаю внимания на какие-то вещи, – заявил Черчесов. – Бывает, что-то прочитаю. Критика нужна. Если держать ухо востро и глаза открытыми, в критической статье можно найти пользу. Мы открыты к ней. Другое дело, что она должна быть конструктивная, аналитическая, а не оскорбительная. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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