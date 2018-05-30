Станислав Черчесов: "Кавказский мужчина с мясом должен быть на "ты"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о рационе команды, подчеркнул, что умеет готовить шашлыки. Также он отметил, что в команде нет излишне жесткой дисциплины в плане питания.

– Кавказский мужчина с мясом должен быть на "ты". Я могу и разрубить, и расчленить, и барана зарезать, и шашлыки пожарить, – заметил в эфире "Черчесов. Live!" тренер. – Другое дело, что я не любитель всего этого. А для тимбилдинга у нас есть тренировочное поле, сауна, где они сидят. У нас все предусмотрено. У нас есть девиз – "Свобода, но ответственность", потому что только свободный человек может себя проявлять. Меню для футболистов у нас готово.

Макароны будут. Они тоже бывают разных видов, каждый выберет свой. Каждый человек устроен по-своему, и кто-то любит одно, кто-то другое. Есть яичница, омлет, глазунья – каждому свое. Мы не запрещаем каких-то вещей, но есть программа, которую надо выполнять. У нас нет палочной дисциплины. Прекрасно знаем, что во многих командах футболисты заходят в столовую ровно в 13.00 и выходят только тогда, когда последний заканчивает есть. У нас такого нет. Есть официальные мероприятия, на которые нельзя опаздывать, даже на секунду. А столовая – 13.05 или 12.55 – без разницы.