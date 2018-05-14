19:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Игнашевич дал согласие, узнав результаты обследования Камболова"

16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. 38-летний игрок будет готовиться в составе сборной к чемпионату мира-2018 вместо защитника "Рубина" Руслана Камболова, получившего травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

 
Рекордсмен сборной России по числу матчей, 39-летний Сергей ИГНАШЕВИЧ.Игнашевич вызван в сборную России

- Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене, - приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. - Я позвонил защитнику Сергею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал.  

А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206780

16
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

ТындерШмындер

Ха! Помню когда всякие кретины подписывали "петицию" какого то дурачка с Урала - требовали разогнать и набрать молодых... Ну и где ваши "молодые"???

20:49

ValeraK

Нашутились, ребята? Игнашевич кстати неплохой игрок и человек хороший. Создаст позитивный фон в сборной.

20:44

Бу-га-га!

Мдя... Зря, Серёг...

19:59

Трубадур

игнаконь ещё лет 12 поиграет... ну пока Камболов с травмой будет..

19:53

Igrok Igorek

Найти причину можно. Особенно, если знаешь, что после чемпионата мира ты уже не будешь тренером сборной...

19:52

oleg_spm

А у Никиты Палыча Симоняна есть опыт побед на крупных турнирах)))

19:46

oleg_spm

Юрий Василич Гаврилов неплохую передачу, кстати, отдал перед игрой с Динамо)))

19:45

ravilius777

спасибо Серега!) настоящий профессионал и патриот, хотя мог бы на Багамах отмазать под коктейль с детьми и женой... а он в 39 лет согласился снова пройти весь ад подготовки, зная, что играть скорей всего и не придется

19:42

горнолыжник из Горно-Алтайска

При всем уважении, но только на лавку. Сколько можно наши нервы то проверять? Не убедили последние крупные турниры? Где мы были? Саламыч, думаешь будет лучше? Правильно кто-то написал: А Аршавин тогда где????

19:41

Бронзовый Солдат

Требую возвращения всех дедов!

19:39

Bred38

0-3 от Уэльса забыли? Требую тогда Шаву в сборную...он заслужил!

19:37

Тень Мастера

а назовите кто лучше? из российских? Из живых кто остался? Походу и Березуцких подтянут, ибо реально замены нет.

19:36

grover

онанко в сбродную

19:29

дядушка БУ

а онопко будет?

19:22

shpasic

клоунада!

19:15

grroznyi85

Усатый ты совсем куку что-ли???

19:13

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!