Станислав Черчесов: "Игнашевич дал согласие, узнав результаты обследования Камболова"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. 38-летний игрок будет готовиться в составе сборной к чемпионату мира-2018 вместо защитника "Рубина" Руслана Камболова, получившего травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).
- Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене, - приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. - Я позвонил защитнику Сергею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал.
А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске.
Дополнительная информация
- Рубин
- Сергей Игнашевич
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Руслан Камболов
- Чемпионат мира 2018
ТындерШмындер
Ха! Помню когда всякие кретины подписывали "петицию" какого то дурачка с Урала - требовали разогнать и набрать молодых... Ну и где ваши "молодые"???
20:49
ValeraK
Нашутились, ребята? Игнашевич кстати неплохой игрок и человек хороший. Создаст позитивный фон в сборной.
20:44
Бу-га-га!
Мдя... Зря, Серёг...
19:59
Трубадур
игнаконь ещё лет 12 поиграет... ну пока Камболов с травмой будет..
19:53
Igrok Igorek
Найти причину можно. Особенно, если знаешь, что после чемпионата мира ты уже не будешь тренером сборной...
19:52
oleg_spm
А у Никиты Палыча Симоняна есть опыт побед на крупных турнирах)))
19:46
oleg_spm
Юрий Василич Гаврилов неплохую передачу, кстати, отдал перед игрой с Динамо)))
19:45
ravilius777
спасибо Серега!) настоящий профессионал и патриот, хотя мог бы на Багамах отмазать под коктейль с детьми и женой... а он в 39 лет согласился снова пройти весь ад подготовки, зная, что играть скорей всего и не придется
19:42
горнолыжник из Горно-Алтайска
При всем уважении, но только на лавку. Сколько можно наши нервы то проверять? Не убедили последние крупные турниры? Где мы были? Саламыч, думаешь будет лучше? Правильно кто-то написал: А Аршавин тогда где????
19:41
Бронзовый Солдат
Требую возвращения всех дедов!
19:39
Bred38
0-3 от Уэльса забыли? Требую тогда Шаву в сборную...он заслужил!
19:37
Тень Мастера
а назовите кто лучше? из российских? Из живых кто остался? Походу и Березуцких подтянут, ибо реально замены нет.
19:36
grover
онанко в сбродную
19:29
дядушка БУ
а онопко будет?
19:22
shpasic
клоунада!
19:15
grroznyi85
Усатый ты совсем куку что-ли???
19:13