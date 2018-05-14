Станислав Черчесов: "Игнашевич дал согласие, узнав результаты обследования Камболова"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевич а . 38-летний игрок будет готовиться в составе сборной к чемпионату мира-2018 вместо защитника "Рубина" Руслана Камболова, получившего травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

- Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене, - приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. - Я позвонил защитнику Сергею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал.



А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске.