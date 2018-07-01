Станислав Черчесов: "Хорватия или Дания? Мы не можем заказывать концерт для себя"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда не думает о том, с кем придется играть в четвертьфинале чемпионата мира. В данный момент соперник россиян определяется в матче Хорватия – Дания. Напомним, ранее россияне переиграли Испанию (1:1, по пен. 4:3).

- Сегодня определится соперник. Кто более предпочтителен?

- Отвечу банально. Мы не можем концерт заказывать для себя. Мы и сейчас не выбирали соперника. Играли с Уругваем на победу. Не удалось. Досталась Испания. Кто достанется - с тем и будешь играть. Самое главное, как мы к игре подготовимся. Много команд вылетело, потому что быть хорошим игроком и сильной командой - это одно, но главное - быть таковыми в нужное время. (Игорь РАБИНЕР)

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи между хорватами и датчанами.